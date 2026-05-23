Giresun'da Traktör Kazası: 5 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Traktör Kazası: 5 Ölü, 4 Yaralı

23.05.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazanın ayrıntıları ve güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülere göre, 55 K 4065 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen ve Kurban Bayramı tatili için memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesine gittikleri öğrenilen ailenin içinde bulunduğu 34 PMS 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 PMS 61 plakalı otomobil, Ferhat Yıldız yönetimindeki 34 PNM 09 plakalı otomobile, bu otomobil de Köksal Yusuf Halil yönetiminde otomobil taşıyan tıra çarptı. Kazada otomobiller, iki tırın arasında sıkıştı.

Kazada 34 PMS 61 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Ali Yıldız ile Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7), Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) yaşamını yitirdi.

Çekici sürücüsü Musa U., diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Y. ile araçta bulunan F.Y., R.Y., S.Y. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Traktör Kazası: 5 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:38:26. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Traktör Kazası: 5 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.