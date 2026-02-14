Giresun\'da Yangın: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'un merkeze bağlı Camili köyünde, bugün öğle saatlerinde ahşap bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun merkeze bağlı Camili Köyü Camiyanı mevkiinde bulunan ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi etkisi altına alan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası yapılan incelemede, evde bulunan yaşlı kadın Ş.T.'nin cansız bedeni yanan evin içerisinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN