Giresun'da Yerel Mutfak Festivali: Fındık Yaprağından Sarma Yapıldı

Yerel

Fındığın yaprağından sarma yaptılar

Giresun'da fındık yaprağı sarmasından fındıklı burma tatlısına kadar 100 çeşit yemeğin sergilendiği Yerel Mutfak Festivali ilgi çekti

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde yöresel lezzetlerin tanıtılması için ev hanımları tarafından Yerel Mutfak Festivali gerçekleştirildi. Tanıtılan yemekler arasında yer alan fındık yaprağı sarması dikkat çekti.

İlçede ev hanımları tarafından kurulan Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği'nce ilçe stadında organize edilen festivalde yöreye özgü çalı çileği çorbası, fındık yaprağı sarması, karayemiş tuzlaması, Piraziz köftesi, fındıklı burma tatlısı gibi 100 civarında ürün sergilendi. İlçedeki kadınlar tarafından yapılan yemekler il ve ilçe dışından gelen katılımcılara ikram edildi.

PİRYEG görevlisi ve organizasyon sorumlusu Demet Öztürk, gazetecilere, amaçlarının yereldeki ürünlerin tanınırlığını artırmak olduğunu söyledi. Festivalde fındık yaprağı sarması, ısırganlı pasta gibi farklı lezzetleri sergilediklerini dile getiren Öztürk, yörede yetişen bitkileri kullanarak farklı lezzetler ortaya çıkardıklarını aktardı.

"Tarifi 80 yaşındaki bir teyzeden aldık"

Öztürk, özellikle fındık yaprağı sarmasının geçmişten bugüne unutulan bir lezzet olduğuna dikkati çekerek "Piraziz'de yaşayan 80 yaşındaki bir teyzemizin tarifi ile fındık yaprağı sarmasını yaptık. Amacımız eski tatlarımızı günümüzde de tadabilmek, kaybolmamasını sağlamak" dedi.

Vejeteryan ürünlerin yörede çok fazla olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu ürünleri günümüze uyarlamak istedik. Isırganı pastaya dönüştürdük, çok da lezzetli oldu" diye konuştu.

Öztürk, coğrafi işaretli ısırgan ve fındığı da festivalde bir çok yemekte kullanıldığını sözlerine ekledi.