Giresun'da Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Giresun'da Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

04.03.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da karla mücadele devam ediyor

GİRESUN - Giresun'da hafta sonundan itibaren alçak kesimlerde yağmura dönen yağış, yüksek ve iç kesimlerde kar olarak etkisini sürdürüyor.

Alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı devam ederken, yaylalarda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Özellikle Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'un önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası'nda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Aden Önal, "Ocak ayı itibarıyla yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla devam etti. Yağan kar erimeden üzerine yeni kar yağdı ve yer yer 2 metreyi buldu. Ancak buna rağmen, mahallelerimizde ve yol güzergahında ulaşımı açık tutmaya çalıştık. Neredeyse açtığımız yollar ardımızdan tekrar kapandı ama biz 7/24 karla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar'da 30 olmak üzere toplam 77 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Giresun, Ulaşım, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:22:40. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.