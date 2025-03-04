Giresun'da Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları

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Giresun'da karla mücadele devam ediyor

GİRESUN - Giresun'da hafta sonundan itibaren alçak kesimlerde yağmura dönen yağış, yüksek ve iç kesimlerde kar olarak etkisini sürdürüyor.

Alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı devam ederken, yaylalarda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Özellikle Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'un önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası'nda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Aden Önal, "Ocak ayı itibarıyla yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla devam etti. Yağan kar erimeden üzerine yeni kar yağdı ve yer yer 2 metreyi buldu. Ancak buna rağmen, mahallelerimizde ve yol güzergahında ulaşımı açık tutmaya çalıştık. Neredeyse açtığımız yollar ardımızdan tekrar kapandı ama biz 7/24 karla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar'da 30 olmak üzere toplam 77 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.