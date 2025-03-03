Giresun'daki Taşbaşı Parkı'nın Vakfa Devri Tepkilere Yol Açtı

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(GİRESUN) - Giresun'un tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Taşbaşı Parkı'nın mülkiyetinin belediyeden alınarak bir vakfa devredilmesi kararı sonrası şehirde tepkiler artıyor. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Taşbaşı Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında; "Ne olduğu belirsiz kişiler, bir gün buraya gelip bu parkı yıkmaya kalkarsa, ben de siz kıymetli hemşehrilerimi yanıma alıp Giresun'un sahipsiz olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğim" dedi.

Mülkiyeti Giresun Belediyesi'ne ait olan tarihi Taşbaşı Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sultan Selim Hanı Evvel Bin Bayezid Han-ı Sani Vakfı'na devredildi. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, parkın yıkılacağını ve yerine hiçbir kalıntısı kalmayan caminin yeniden yapılması için bir girişim başlatıldığını belirterek duruma tepk gösteren bir basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, önceki dönem belediye başkanları ve önceki dönem milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklamasında konuşan Köse, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini belirterek, kanunlar çerçevesinde mücadele ve direniş göstermeye kararlı olduklarını söyledi.

Köse, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Giresun kent belleğinde yer edinmiş, sembol bir alan halini almış, tapusu Giresun Belediyesi'ne ait olan Taşbaşı Parkı'mıza İstanbul'da bulunan paravan bir dernek aracılığıyla hukuksuz bir şekilde el konulmuştur. Bu süreçle ilgili derneğin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 23.09.2024 tarihli başvurusu üzerine 29.11.2024 tarihinde yapılan kurul toplantısında konu gündeme gelmiş ve kurul tarafından talep reddedilerek üyeler tarafından karar metni imzalanmıştır. Ancak kurula verilen talimatla daha önce reddedilen karar ne hikmetse aynı kurul tarafından kabul edilmiştir. Bu kabule karşı belediye temsilcimiz itirazda bulunarak karşı oy kullanarak gerekçeleri ile beraber talebi reddetmiştir. Bu hukuksuz kararla birlikte Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu eliyle mevcutta olmayan bir yapı tarihi eser olarak tescil edilmiştir.

"Devletin işleyişini az çok bilen bir kişi bile bu kararın çok tehlikeli bir karar olduğunu anlar"

Giresun Belediyesi mülkleri üzerinde bulunan SGK hacizleri, belediyenin bir iş yapmasına ve hizmet etmesine engel olmaktadır. Bunu bütün kamuoyu bilmektedir. Ne hikmetse bu park üzerindeki SGK haczi alelacele kaldırılarak Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun almış olduğu trajikomik kararı ile tapu gaspı yapılmıştır. Bu hususu halkımızın takdirlerine sunmaktayız. 1932 yılında tamamıyla yıkılmış bir yapının, "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilebilmesi için taşıması gereken kriterler 2863 sayılı kanunda belirtilmiştir. Burada altını çizerek belirtmek istiyorum bu kanunda belirtilen kriterler var olan bir yapı için aranan kriterlerdir. Mevcutta hiçbir parçası tabiri caizse yapıya ait bir çakıl taşı dahi olmayan bir yapıyı tarihi eser olarak tescillemek trajikomik bir durumdur. Bu kararı alan Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu hangi gerekçe ile ya da telkin ile böyle bir kararı aldığına açıklık getirmek durumundadır. Kurulun bu emsali görülmemiş kararı ile yarın bir başka var olmayan yapının tesciline zemin hazırlanır. Devletin işleyişini az çok bilen bir kişi bile bu kararın çok tehlikeli bir karar olduğunu anlar. Bu karar ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir vakıf sadece eski fotoğrafları göstererek dahi tescil işlemi gerçekleşmesini sağlayabilir. Yani kaybedilmiş tüm hakların geriye doğru işletilmesi gündeme gelebilir. Umut ederiz ki Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, bu akla mantığa uymayan, yasalara aykırı kararı bozar ve Taşbaşı parkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de şehrimizin önemli bir değeri olarak gelecek nesillere aktarılır. Ne olduğu belirsiz kişiler, bir gün buraya gelip bu parkı yıkmaya kalkarsa; ben de siz kıymetli hemşehrilerimi yanıma alıp Giresun'un sahipsiz olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğim, hodri meydan."