Giresun Kalesi'nde Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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Giresun Kalesi'nde Arama Kurtarma Eğitimi

Giresun Kalesi\'nde Arama Kurtarma Eğitimi

ATAK gönüllüleri, Giresun'da ip teknikleri ve navigasyon becerileri eğitimi aldı.

20.01.2025 14:14
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ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, Giresun Kalesi'nde gerçekleştirdikleri eğitimde ip teknikleri ve navigasyon becerilerini geliştirdi. İki aşamadan oluşan eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Ekibi'in gözlemci olarak katılımıyla daha da etkili hale geldi.

ATAK Giresun ekibi oluşabilecek bir kazaya, doğada kaybolmaya ve depreme müdahale amaçlı eğitimlerine devam ediyor. Giresun'un en önemli turizm alanlarından biri olan Giresun Kalesi'nin sarp kayalık yamaçlarında düzenlenen eğitimin ilk aşamasında, ATAK eğitmenleri Cemre Demiröz ve Levent Sevinç tarafından katılımcılara ip teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. İstasyon kurma, iple iniş yapma ve yarı teknik tahliye sistemleri gibi zorlu görevler başarıyla tamamlandı. Eğitimin ikinci aşamasında ise, katılımcılar navigasyon parkurunda çeşitli hedefleri başarıyla buldu.

ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Durmuş, "Her yıl düzenli olarak eğitim takvimi hazırlıyoruz. Amacımız, üyelerimizi acil durumlara karşı her zaman hazır tutmak. Eğitimler, hem birlikteliğimizi artırıyor hem de sahada başarılı olmamıza yardımcı oluyor. Bugünkü eğitimde de hedeflediğimiz başarıya ulaşmış olduk" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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