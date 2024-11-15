Giresunlu Kadınlar Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Yerel

Giresunlu Kadınlar Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Giresunlu kadınlar, organik ürünler satarak aile bütçelerine önemli katkılarda bulunuyor.

15.11.2024 23:21
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Giresunlu kadınlar, pazarlarda aile ekonomilerine katkı sağlıyor

GİRESUN - Giresun'un merkeze bağlı köylerinde yaşayan kadınlar, yaz boyunca tarlalarında yetiştirdikleri sebze, meyve ve evde ürettikleri gıdaları pazarlarda satarak aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor.

Giresun'un köylerinde, kadınlar, haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında organik ürünler satıyor. Tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin yanı sıra, evde ürettikleri süt, yoğurt, peynir gibi gıda ürünleriyle de geçimlerini sağlıyorlar.

-"Her şey organik ve taze"

30 yıldır pazarcılık yapan Kıymet Demirel, köylerinde ürettikleri her şeyin organik olduğunu belirterek, "Sabah erken saatlerde tarlalarımdan topladığım ürünleri pazara getiriyorum. Sattığım her şey taze ve organik. Tezgahımda sadece bu yörede yetişen ürünler var" dedi.

Pazarcılıkla ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Demirel, "30 yıldır pazarda çalışarak aileme bakıyorum. Pazartesi ve Salı günleri pazarda olurken, diğer günlerde ise tarlada çalışıyorum" diye konuştu.

-"Kendi ürettiklerimizle yaşayıp, çocuklarımızı büyüttük"

Pazarcılıkla üç çocuğunu büyütüp okutmuş olan Elmas Atar ise, "25 yıldır pazarcılık yapıyorum. Tezgahımda patates, mısır unu, kabak, fasulye, süt, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi ürünler var. Hepsini kendimiz üretiyoruz ve satıyoruz. Pazarcılıkla sadece aile bütçesini değil, aynı zamanda üretime de katkı sağlıyoruz"dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresunlu Kadınlar Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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