Giresunlular Bursa\'da Horonla Buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'ya gelen Giresunlular, 3 gün 3 gece süren festivalde bir araya geldi. Saatlerce kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, Otçu Göçü ve kuş dili geleneğinin yanı sıra yarışmalar ve konserlerle Giresun kültürünü Bursa'da yaşadı. Vatandaşların, Yunanlıların horonu sahiplenmesine tepkileri ilginç oldu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Giresunlular Otçu Göçü Yayla Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce kişiyi Görecik Yaylası'nda buluşturdu. Üç gün süren festival boyunca peş peşe çekilen horonlar, düzenlenen yarışmalar ve konserler renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı etkinlikte, "Cemo Horonu" ve "Dik Horon" aynı anda oynanırken, binlerce kişinin oluşturduğu horon zinciri yaylada görsel şölen oluşturdu.

Karadeniz'in asırlık geleneklerinden biri olan Otçu Göçü de festival kapsamında yaşatıldı. Karadeniz kültürünün Bursa yaylalarında hayat bulduğu etkinlikte, kuş diliyle yapılan konuşmalar ilgi gördü. Vatandaşlar, ıslık diliyle iletişim kurarak hem kültürel mirası yaşattı hem de festivale farklı bir renk kattı.

Festivalin simgelerinden biri olan geleneksel Otçu Göçü Yürüyüşü de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Giresun Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş, festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, "Festivalimize Türkiye'nin dört bir yanından 30 binin üzerinde vatandaşımız geldi. Burada kültürümüzü yaşatma fırsatı buluyoruz. Bu yıl 29'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Sağ olsun hemşehrilerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Yunanlıların horonu sahiplenmesi de önemli değil, icraata bakmak lazım" dedi.

Başkan Aktaş, "Her zaman kültürel, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir millettin evlatlarıyız. Şanlı Türk tarihimizde Birinci Dünya savaşında Kurtuluş Savaşında 42. 44. ve 47. Giresun gönüllü alaylarıyla destan yazanların evlatları, bin yıllık geleneklerine otçu yürüyüşüne, horonuna, kültürel değerlerine şehir merkezlerinde değil, salonlarda değil, zirvelerde zor şartlar altında fedakarlık ve özveri gerektiren yaylalarda her sene düzenli olarak sahip çıkıyor. 30 bine yakın kişinin katıldığı festival, horon halkası kurduğu, otçu yürüyüşünü yaptığı yayla festivale bize şunu göstermistir. 42. ve 47. Giresunlu Gönüllü Alaylarıyla nasıl atalarımız Yunanlıları, iş birlikçi rumları ve ermenileri Anadolu'dan söküp atmışlar ise onların evlatları Bursa Giresun Federasyonu olarak 29. otçu göçü yayla festivalinde bin yıllık kültürümüz olan horonuna, otçu göçüne sahip çıkarak Yunanlıların horon yalanına, salonlarda yapılan rekor horon denemelerine, şehir merkezlerinde yapılan otçu yürüyüşlerine on binlerle Görecik yaylasından cevap vermiştir. Bizim kültür cephemiz Yaylalar olmuş tüm yalanları, algıları silip atmıştır" diye konuştu.

Festivale katılan vatandaşlar ise organizasyondan memnun kaldıklarını belirterek, "Beklediğimizden çok daha güzel bir festival olmuş. Burada çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar herkes için bir şey düşünülmüş. Bu yıl yoğun katılım vardı. Sabah yayladaki sisle birlikte Karadeniz'in ruhunu burada hissettik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yunanlılar zaten bizim her şeyimizi çalıyorlar. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin ardından horonu da sahiplenmişler. Bu Giresunluları Yunanlıların üzerine sal, ondan sonra bak ne oluyor seyret. Bizim onlara verecek kültürümüz yok" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında kurulan gastronomi alanında Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinin sahne aldığı konser programı ise sanatçı Alişan'ın konseriyle sona erdi. - BURSA