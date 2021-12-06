Girişimci genç liderler Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini'ni gezdi - Son Dakika

Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu ve Lider Genç Kitap Kahve Gönüllü Ekibi, Afyonkarahisar Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünü gezdi.

Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Lider Genç Kitap Kahve Gönüllü Ekibi, Afyonkarahisar Valiliği tarafından gerçekleştirilen Ayazini'ne yapılan gezi çalışmasına katıldı. Etkinliğe Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol ve İdari ve Denetim Müdürü Tuncay Eroğlu'da katıldı. Genç Kızılay Afyonkarahisar Ekibi'nin de yer aldığı programda Boztepe'nin rehberliğinde Avdalaz Kanyon Yürüyüşü'ne katılım sağlayan ekip, etkinliğe canlı bağlantı ile katılım sağlayan ve gençlerle sohbet eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gençlerin daima gönüllü faaliyetlerde bulunmasını temenni ettiğini dile getirirken, her zaman destekçileri olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR