Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Sona Erdi

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Merkezefendi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali" binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. El emeği ürünlerin yer aldığı 250'yi aşkın stantta kadın girişimciler ürünlerini görücüye çıkardı. Festivalde Tolgay ve Merkezefendi Belediye Orkestrası da 90'lar Pop konseri ile festivale katılan vatandaşları eğlendirdi.

Festivalde birbirinden güzel kültür ve sanat etkinlikleri yaptıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"9-10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimize renk katan konser ve tiyatro gösterilerini gerçekleştirdik. Bu festivalde de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. 250'yi aşkın stantın yer aldığı festivalimizde girişimci kadınlarımız el emeği ve alın teri ürünlerini sergilemenin ve satmanın mutluluğunu yaşadı. Festivalimize katılım sağlayan girişimci kadınlarımızın eline ve emeğine sağlık. Bunun yanı sıra Merkezefendi Belediye Orkestrası ve Gençlik Korosu'nun konserinde 90'lı yılların coşkusunu tekrar yaşadık. Kadınlarımızın daha da güçlenmesi adına bu festivallerimize tüm hızımızla devam edeceğiz. Festivalimize yoğun ilgi göstereren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."