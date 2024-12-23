Girişimcilik Panelinde Beklenmedik Fenalaşma - Son Dakika
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Girişimcilik Panelinde Beklenmedik Fenalaşma

Girişimcilik Panelinde Beklenmedik Fenalaşma

Trabzon'da düzenlenen 'Bir Şey Yapmalı!' Girişimcilik ve Yatırım Paneli'nde işadamı Nevzat Aydın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Panelin açılışında yapılan konuşmaların ardından yaşanan bu olay, canlı yayın sırasında an be an görüntülendi.

23.12.2024 15:46  Güncelleme: 16:13
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Trabzon'da bugün "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli'ne konuşmacı olarak katılan işadamı Nevzat Aydın fenalaştı.

Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün öğle saatlerinde "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Girişimcilik Panelinde Beklenmedik Fenalaşma - Son Dakika

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