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Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor - Son Dakika

Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor

09.12.2021 14:24
Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın mimari kimliğini oluşturan ve neredeyse her bir köşesinden denizin görülebildiği sokaklarıyla ünlü Girit Mahallesi'ni açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın mimari kimliğini oluşturan ve neredeyse her bir köşesinden denizin görülebildiği sokaklarıyla ünlü Girit Mahallesi'ni açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Özgün kimliği korunarak, tamamıyla yaya öncelikli, turizmin geliştiği bir destinasyon bölgesi olarak planlanan Girit Mahallesi, peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor.

Girit Mahallesi adıyla anılan; Mütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama projesini sürdüren Mudanya Belediyesi, sokaklarda peyzaj çalışmalarına başladı. Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. Etap projesi çerçevesinde bütün sokaklar çiçeklendirilecek, ağaçlandırma çalışmalarıyla renklenecek. Peyzaj çalışmaları kapsamında saksılar, çöp kovaları, ağaçlandırma başta olmak üzere 750 adet kent mobilyası konulacak.

Mudanya'nın Anayasası olarak hazırlanan Turizm Master Planı'na göre kentin var olan tarihi değerlerinin "kimlikli kent" çalışmaları kapsamında korunacağını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2. Etap çalışmalarının tarihi yapılarla bütünlük sağladığını ifade etti. Girit Mahallesinin korunması ve sağlıklaştırılmasının devamı için hazırlanan proje hakkında bilgi veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Girit, aynı zamanda yoğun olarak turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu bir cazibe merkezi. Proje kapsamında yaklaşık 27 bin 500 metrekare doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması yapılırken, bütün sokaklar renklenecek, Girit açık hava müzemiz değerleriyle geleceğe taşınacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor
Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor
Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor

Mudanya Belediyesi, 12 Eylül Darbesi, Mudanya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Girit Mahallesi peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor - Son Dakika


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