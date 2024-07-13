Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi. Kalecik köyünde bulunan ve 9 kaynak suyu ile birleşen gözeler, doğaseverlere muhteşem bir manzara sunuyor. Piknik yapmak, doğa kampı yapmak ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için ideal bir yer olan Girlevik Şelalesi'nin su kaynağı olan gözeler, Erzincan'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer olarak öneriliyor.

13.07.2024 18:45
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Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

ERZİNCAN - Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun aktığı gözeler gezginlerin rotasında yer alıyor. Erzincan merkeze yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyünde bulunan ve 9 kaynak suyu ile birleşen gözeler adeta keşfedilmeyi bekliyor. Munzur Dağı eteklerinden gelerek 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'ni besleyen kaynak doğaseverler için görsel bir şölen oluşturuyor. Muhteşem manzarası eşliğinde gözeler çevresinde, piknik yapanlara, doğa kampı yapanlara ve doğa yürüyüşü yapanlara rastlamak mümkün.

Arkadaşları ile birlikte doğa yürüyüşü yapmak için gelen Vural Gümüş, "Erzincan'ın Kalecik köyündeyiz. Arkadaşlarla birlikte doğa yürüyüşüne geldik. Geçekten çok mükemmel bir köy. Erzincan'ın meşhur Girlevik Şelalesi'nin suyunun tamamen beslendiği ve bu suyun çıktığı yer tam olarak burası. Buraları görmek, gezmek gerçekten doğaseverler için çok eğlenceli ve keyif verici. Biz de bugün geldik arkadaşlarımızla birlikte gezdik. Burada piknik yapan insanlar da var. Gelip, gezilip görülesi bir yerlerden biri diyebilirim. Anlatmakla olmaz, ancak gezilerek görülebilir" dedi.

Köyde bulunan dağlık arazide ve suyun içinde off road yapan vatandaşlardan Burakhan Yıldız ise, aşırı sıcaklardan bunaldıklarını ve serinlemeye geldiklerini ifade ederek, "Şelalenin su kaynağı gözenin içindeyiz şuan. Havalar çok sıcak, biz de zaten sıcaklardan kaçmak için buradayız. Buralar doğaseverler için bulunmaz bir nimet diyebilirim. Of road yapıyoruz burada. Hava 40 derece. Burada ki su Çağlayan'a giden suyun çıkış yeri. Erzincan'a gelenlerin buraları da görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çağlayan, Erzincan, Şölen, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu - Son Dakika

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