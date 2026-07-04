Gizem Zileli: Çocuklarla Sanatla Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gizem Zileli: Çocuklarla Sanatla Buluşma

Gizem Zileli: Çocuklarla Sanatla Buluşma
04.07.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Gizem Zileli, çocuklarla resim atölyeleri düzenleyerek teknoloji bağımlılığını azaltıyor.

Kırşehir'de yaşayan Gizem Zileli, hiçbir resim eğitimi almamasına rağmen çocukluk yıllarında keşfettiği yeteneğini çocuklarla buluşturuyor.

Yaz aylarında Ahi Evran Mahallesi'nde kurulan Kadın Emek Pazarı'nda stant açan Zileli, çocukların tablet ve telefondan uzak vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla onlarla birlikte resim çalışmaları yapıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Gizem Zileli, eğitim hayatının ardından Kırşehir'de sokak sanatçılığı yapmaya başladığını belirtti. Çocukluk yıllarından itibaren resme ilgi duyduğunu ifade eden Zileli, herhangi bir akademik resim eğitimi almadan çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kadın Emek Pazarı'nda çocuklarla karakalem ve akrilik boya çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Zileli, sanatsal etkinliklerin çocukların hem el becerilerini geliştirdiğini hem de teknoloji kullanımını azaltmaya katkı sunduğunu belirtti. Çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirten Zileli, "Resim yapmaya çocukluk dönemlerimde başlamıştım. Türk Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra resim çalışmalarımı daha da geliştirdim. Eğitim hayatımdan sonra Kırşehir'de sokak sanatçılığı yapmaya başladım. Çocuklarla birlikte resim yapıyor, karakalem ve akrilik boya çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Aynı zamanda tablet ve telefondan uzak kalmaları da bizi mutlu ediyor" dedi.

Yaz boyunca Ahi Evran Mahallesi'ndeki Kadın Emek Pazarı'nda devam eden etkinlikler, ailelerden de ilgi görüyor. Çocuklar, resim yaparak kendini geliştiriyor hem de sosyal bir ortamda vakit geçirme imkanı buluyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kırşehir, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gizem Zileli: Çocuklarla Sanatla Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Küçükçekmece’de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
Mezuniyet törenine damga vuran protesto Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 16:41:32. #7.13#
SON DAKİKA: Gizem Zileli: Çocuklarla Sanatla Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.