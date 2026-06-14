GKRY-Fransa Ortak Savunma Üretimi - Son Dakika
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GKRY-Fransa Ortak Savunma Üretimi

14.06.2026 13:25
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GKRY ve Fransa, 2026-2030 dönemi için 800 milyon euroluk savunma sanayi iş birliği planlıyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi (SOFA) kapsamında 2026-2030 yılları arasında savunma sanayiine yönelik yaklaşık 800 milyon euroluk ortak üretim planlanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki dikkat çeken Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi (SOFA) bir kez daha gündeme geldi. Rum basınında yer alan haberlerde Güney Kıbrıs ile Fransa arasında imzalanan SOFA'nın Avrupa Birliği'nin SAFE programıyla bağlantılı olduğu belirtilerek, anlaşma kapsamında 2026-2030 döneminde savunma sanayiine yönelik yaklaşık 800 milyon euroluk ortak üretim planlandığı öne sürüldü.

Güney Kıbrıs merkezli savunma sanayi şirketleri Fransız kuruluşlarıyla iş birliğine gidecek

Rum gazetelerinden Simerini, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde GKRY'nin 2026-2030 dönemi için SAFE programı kapsamında alabileceği 1 milyar 181 milyon euroluk kredinin yaklaşık yüzde 67,7'sine karşılık gelen 800 milyon euroluk bölümünün Fransa ile yürütülecek savunma programlarına ayrılmasının öngörüldüğünü aktardı. Haberde, Güney Kıbrıs merkezli savunma sanayi şirketlerinin çeşitli silah sistemlerinin ortak üretimi amacıyla Fransa'daki savunma sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine gideceği ve ortak üretim projelerinin Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasının hedeflendiği ifade edildi. Gazeteye göre iş birliği kapsamında mühimmat üretimi, hedefe yönlendirilebilen gezici mühimmat sistemleri, savunma ve saldırı amaçlı insansız hava araçları, zırhlı ve çeşitli askeri araçlar, radar sistemleri, elektronik harp sistemleri ile mayın imha sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi yer alıyor.

Ortak askeri tatbikatlar sürecin bir parçası

Haberde ayrıca Fransa ile savunma iş birliğinin Avrupa Birliği mekanizmaları üzerinden ilerlediğine dikkat çekilirken, SOFA anlaşmasının yanı sıra ortak askeri tatbikatlar ve Fransız birliklerinin Güney Kıbrıs'ta ağırlanmasının da bu sürecin bir parçası olduğu ifade edildi. Bu kapsamda mevcut askeri altyapıların güçlendirilmesinin gündemde olduğu belirtilen haberde, Mari bölgesindeki deniz üssü başta olmak üzere çeşitli askeri tesislerde iyileştirme çalışmalarının değerlendirildiği aktarıldı. Gazete, SAFE programının yalnızca Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) mevcut ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamadığını, aynı zamanda askeri kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik bir araç olarak görüldüğünü belirtti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Savunma, Fransa, Dünya, Yerel, Son Dakika

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