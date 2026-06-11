GMİS Başkanı Yeşil, maden işçileriyle bir araya geldi

Haber: Ersen Berk Çelik

(ZONGULDAK) - Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, seçim süreci, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin değenlendirme yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde işçilerle bir araya geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde işçilerle bir araya gelerek sendikanın seçim süreci, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, üretim faaliyetleri ve kurumun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündüz vardiyası öncesinde işçilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Yeşil, sendikanın önünde yoğun ve kritik bir çalışma dönemi bulunduğunu belirterek, yaklaşan seçim süreci hakkında bilgi verdi.

Sendika seçimlerini planlanan tarihten iki ay önce yapma kararı aldıklarını ifade eden Yeşil, "20 Haziran'da delege seçimlerimiz başlıyor. 23 Haziran'da ise Karadon, Gelik İşletmesi, Armutçuk ve MTA'da seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Kozlu ve Karadon'un üretime yeniden başlanmasıyla ilgili çalışmalar, örgütlenme faaliyetleri ve sizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Tüm bu süreçlerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için seçimlerimizi iki ay erkene aldık" dedi.

"BU ÜLKENİN ÜRETİM GÜCÜNÜ AYAKTA TUTAN İNSANLARISINIZ"

Yeşil, madencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin sendikanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, "Kurumun en zor işini yapan sizlersiniz. Bunu her fırsatta söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Çünkü siz sadece çalışan değil, aynı zamanda bu ülkenin üretim gücünü ayakta tutan insanlarısınız. Bu nedenle her zaman en iyi çalışma şartlarına sahip olmanız gerektiğine inanıyorum. Bizim mücadelemiz de tam olarak bunun içindir. Sizlerin çalışma ortamını daha güvenli, daha düzenli ve daha insanca bir seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda hiçbir arkadaşımızın aklında en küçük bir soru işareti olmasını istemiyorum. Biz buradayız ve sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, maden şehitleri anıldı. Ardından kurban kesildi.