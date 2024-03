Yerel

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Genel Başkan Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Yeşil'in açıklaması şöyle;

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, eşitsizliklere, ayrımcılıklara yönelik emek ve hak arama mücadelesinin simgesi olan bir gündür. Emekçi kadınlar; birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart'ta meydanlarda ve her ortamda etkinler yaparken, her gün emekten yana mücadele içindedirler. Kadınların verdiği bu mücadele tarihi, bizlerin emek mücadelesine de ışık tutmaktadır. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi, tüm kadınlarımızın emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alması, çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almaları, siyasette, iş dünyasında, sosyal hayatta daha çok sayıda ve daha aktif olmaları en büyük dileğimizdir. Hayatın her alanında birlikte mücadele ederek daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancımızla, tüm dünya emekçi kadınlarının mücadele gününü kutluyoruz." - ZONGULDAK