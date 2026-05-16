Göbeklitepe Kavşağı'nda Trafik Yoğunluğu Çözüldü - Son Dakika
16.05.2026 13:47
Şanlıurfa'da yeni şeritler açılarak Göbeklitepe Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğu giderildi.

Şanlıurfa'da turizm geçişi ve ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Göbeklitepe Kavşağında yürütülen köprülü kavşak yapım çalışmaları sırasında yaşanan trafik yoğunluğu, alınan yeni tedbirlerle çözüme kavuşturuldu.

Mardin yolu üzerinde yoğun araç trafiğini taşıyan bölgede, devam eden çalışmalar nedeniyle zaman zaman yaşanan tıkanıklıklara karşı yeni şeritler açıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın geçtiğimiz günlerde yerinde yaptığı incelemelerin ardından Karayolları ekiplerine gerekli talimatlar verildi. Bu kapsamda, kavşak bölgesinde karşılıklı olarak yan yollar açılarak trafik akışı yeniden düzenlendi.

Yeni düzenleme ile birlikte yol, mevcut durumda gidiş ve geliş yönlerinde çift şerit olarak hizmet vermeye başladı. Hayata geçirilen bu uygulama sayesinde bölgede özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik sıkışıklığı önemli ölçüde giderilirken sürücüler için daha güvenli ve akıcı bir ulaşım imkanı sağlandı.

Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik adımların süreceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

