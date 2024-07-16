Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 4 milyon 449 bin 333 - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 4 milyon 449 bin 333

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarına çıkan Türkiye'de bulunan yabancı sayısının gerçeği yansıtmadığını duyurarak doğru sayının 4 milyon 449 bin 333 olduğunu duyurdu. Başkanlık, yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının her hafta güncellendiğini ve şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirtti. Ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığı'nın vatandaşlık verme yetkisi olmadığı ve Türk vatandaşlığının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'ne göre kazanıldığı vurgulandı.

16.07.2024 13:09
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Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarına çıkan Türkiye'de bulunan yabancı sayısının gerçeği yansıtmadığını duyurarak doğru sayının 4 milyon 449 bin 333 olduğunu duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı internet sitelerinde yayımlanan bir röportajda Türkiye'de bulunan yabancı sayısının gerçeğinden çok daha fazla olarak lanse edildiğini, gerçek sayının ise 4 milyon 449 bin 333 olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısı, Başkanlığımız internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşılmakta ve bu sayılar her hafta düzenli olarak güncellenmektedir. Ülkemizde bugün itibarıyla; 3 milyon 109 bin 867'si geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 228 bin 290'ı uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar, 1 milyon 111 bin 176'sı ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 449 bin 333 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Diğer taraftan düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon ve denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla yürütülmektedir. Tüm büyükşehirlerimiz dahil olmak üzere toplam 63 ilimizde Mobil Göç Noktası araçlarımız aracılığıyla kolluk birimlerimizle koordineli olarak denetim ve uygulamalar yapılmakta, tespit edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri hemen başlatılmaktadır. Düzensiz göçmen yakalama ve sınır dışı işlemleri dahil tüm bu işlemlere ilişkin veriler, resmi olarak kayıt altına alınmakta ve kamuoyuna duyurulmaktadır."

"Göç İdaresi Başkanlığı'nın vatandaşlık verme yetkisi bulunmuyor"

Hem yasal kalış hakkı bulunan yabancılar hem de düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verilerin sürekli güncellenerek kamuoyu ile paylaşıldığına dair dikkat çekilen açıklamada, "Başkanlığımızın verilerini esas almadan yapılan bu açıklamaların hiçbir dayanağı yoktur. Ayrıca söz konusu haberde, Başkanlığımızın adı kullanılarak Türk vatandaşlığı konusu ile ilgili ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Hem Göç İdaresi Başkanlığımızın iş ve işlemlerinin yer aldığı mevzuat hem de Türk vatandaşlığı kazanılmasıyla ilgili mevzuat birlikte incelendiğinde bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ve hukuki açıdan gerçekleşmesinin mümkün olmadığı görülecektir. Başkanlığımız, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde 'sadece' yabancıların ülkeye girişi, kalışı ve çıkışına ilişkin idari iş ve işlemleri yürütmekte olup görev tanımının içinde 'Türk vatandaşlığı verilmesi' yer almamaktadır. Bahse konu haberde yer aldığı gibi Başkanlığımızca vatandaşlık verildiği yönündeki iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Türk vatandaşlığı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kazanılmaktadır. Aynı haberde, Başkanlığımız personeliyle ilgili de dayanaktan yoksun, gerçek dışı iddialar yer almıştır. Göç İdaresi Başkanlığı, kanunda tanımlanan iş ve işlemleri, devletimize bağlılık içinde ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden; insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak yürütmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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