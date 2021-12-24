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"Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

"Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri" temalı fotoğraf sergisi açıldı

24.12.2021 09:51
"Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Yaşar Üniversitesi, UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü ve Dünya Doktorları Derneği iş birliği ile Dünya Göçmenler Günü nedeniyle "Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi, UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü ve Dünya Doktorları Derneği iş birliği ile Dünya Göçmenler Günü nedeniyle "Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde açılan sergide, Dünya Doktorları Derneği üyeleri tarafından saha çalışmaları sırasında çekilen ve hem kendi yaptıkları hem de göçmenlerin hayatlarından anlara tanıklık eden fotoğraflar yer aldı. Serginin açılışına Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, Dünya Doktorları Derneği Program Koordinatörü Nidjad Khamedov, Dünya Doktorları Derneği İzmir- Manisa Saha Koordinatörü Aslı Soysal, akademisyenler, dernek çalışanları ve öğrenciler katıldı. Sergide, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan, çocukları için yemek yapan kadınlar, resim çizen ve oyun oynayan çocukların etkileyici fotoğraflarından oluşan 31 eser bulunuyor.

Aslı Soysal, "Her şeyi geride bırakarak evlerini, yurtlarını terk etmek onların seçimi değil, zorunlu, tehlikeli ve hatta bazen de ölümcül bir yolculuğun başlangıcı. Dünya Göçmenler Günü'nde, göçmenlerin onurlu ve insanca bir yaşam sürebilmelerine dikkat çekmek amacıyla bu sergiyi düzenlemek istedik" dedi.

Soysal, "2016 yılından bu yana Dünya Doktorları Derneği İzmir Temsilciliği olarak yürüttüğümüz saha faaliyetlerimiz sırasında çalışma arkadaşlarımızın ölümsüzleştirdiği kareler sayesinde, sığınmacıların yaşamlarından bir kesit sunabilmeyi amaçladık. Fotoğraflar hem bizim yaptıklarımıza hem de göçmenlerin hayatlarından anlara tanıklık ediyor. Sergi, derneğimizin web sitesinde dijital olarak da görülebiliyor. Sebepleri, gönüllü olup olmaması, göç yolları, düzenli veya düzensiz olması fark etmeksizin ülkemizde ya da farklı topraklarda yaşam mücadelesi veren göçmenlere yapılan her türlü yardımın bir kısmı bile yerini buluyorsa gönülden yapılmışsa yürekler de eller de bir aradadır. Bu noktada bizlere her zaman destek veren Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Ayselin Yıldız'a da teşekkür ederiz" dedi.

Doç. Dr. Ayselin Yıldız ise şöyle konuştu:

"Her göç bir hikayedir ve bu sergi bize zorunlu göçün özellikle kadınlar ve çocuklar için ne kadar derin deneyimler içerdiğini gösteriyor. Beni en çok etkileyen fotoğraflardan biri olarak, sel sonrası insani yardım getirenleri karşılamak için en güzel beyaz elbisesi giymiş çamurda mutlulukla koşan çocuk hepimize çok şey söylüyor. Bu sergideki her bir kare, toplum olarak geleceğimizin nasıl şekillenebileceğine dair umut ve zorluklar üzerinden bizi düşündürüyor" dedi. - İZMİR

Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri temalı fotoğraf sergisi açıldı
Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri temalı fotoğraf sergisi açıldı
Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri temalı fotoğraf sergisi açıldı

Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar, Manisa, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri' temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Göç ve Mülteciler: Umudun Gölgeleri" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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