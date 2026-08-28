Göcek-Dalaman'da Mapa ve Şamandıra Projesine ÇED Onayı - Son Dakika
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Göcek-Dalaman'da Mapa ve Şamandıra Projesine ÇED Onayı

Göcek-Dalaman\'da Mapa ve Şamandıra Projesine ÇED Onayı
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Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki projeye 32 milyon lira yatırım ile ÇED olumlu kararı verildi.

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki Göcek-Dalaman koylarında uygulanması planlanan mapa ve şamandıra sistemlerinin alansal ve sistem revizyonu projesine "ÇED Olumlu Kararı" verildi. Revizyonla birlikte proje alanı 86,73 kilometrekareye, bağlama kapasitesi ise 856 tekneye göre yeniden düzenlendi.

Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki Göcek-Dalaman koylarında uygulanması planlanan mapa ve şamandıra sistemlerinin alansal ve sistem revizyonu projesine "ÇED Olumlu Kararı" verildi.

Projenin yatırım bedeli 32 milyon 297 bin 525 lira olarak açıklandı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Kapıkargın ve Şerefler mahalleleri ile Fethiye ilçesindeki Göcek ve İnlice mahalleleri mevkiinde hayata geçirilmesi planlanan "Göcek-Dalaman Koylarında Mapa Şamandıra Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi Alansal ve Sistem Revizyonu Projesi" için önemli bir aşama daha geride kaldı. Bakanlığa sunulan Proje Tanıtım Dosyası'nın incelenmesinin ardından, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi kapsamında projeye Muğla Valiliği tarafından "ÇED Olumlu kararı verildi.

PROJENİN YATIRIM BEDELİ İSE 32 MİLYON LİRA

Proje kapsamında Göcek-Dalaman koylarında deniz araçlarının daha güvenli ve kontrollü şekilde bağlanması, kontrolsüz demirleme faaliyetlerinin azaltılması ve denizel ekosistemin korunması hedefleniyor. Daha önce 90,20 kilometrekarelik alanda 20 koy ve 864 tekne bağlama kapasitesi üzerinden planlanan proje, yapılan teknik ve çevresel değerlendirmelerin ardından revize edildi. Revizyonla birlikte proje; 86,73 kilometrekarelik alan, 17 koy, 876 şamandıra, 876 tonoz, 896 deniz mapasına ve 856 tekne bağlama kapasitesine göre yeniden düzenlendi. Projenin yatırım bedeli ise 32 milyon 297 bin 525,06 TL olarak belirlendi.

"DENİZ İÇİNE MONTE EDİLECEK MAPA SİSTEMLERİ PLANLANDI"

Revizyon kapsamında daha önce planlanan kara mapalarının tamamı proje kapsamından çıkarıldı. Bunların yerine deniz içine monte edilecek mapa sistemleri planlandı. Deniz mapalarının tonozlu, kazıklı, vidalı veya analeli sistemlerden oluşması öngörülürken, hangi sistemin kullanılacağı; deniz tabanının yapısı, ekolojik özellikler, su derinliği, oşinografik ve batimetrik koşullar dikkate alınarak belirlenecek. Şamandıra sistemlerinin de saha koşullarına ve işletme gerekliliklerine daha uygun ekipmanlarla değiştirilmesi planlandı.

TEKNELERİN GELİŞİGÜZEL DEMİR ATMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Projenin dikkati çeken revizyonlarından biri de mapa ve şamandıra noktalarının deniz çayırlarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi oldu. Saha çalışmalarında başta Posidonia oceanica deniz çayırları olmak üzere hassas bentik habitatların dağılımı ve yoğunluğu incelendi. Mapa ve tonoz noktalarının bu alanlardan uzak olacak şekilde belirlenmesi planlandı. Saha çalışmalarında başta Posidonia oceanica deniz çayırları olmak üzere hassas bentik habitatların dağılımı ve yoğunluğu incelendi. Mapa ve tonoz noktalarının bu alanlardan uzak olacak şekilde belirlenmesi planlandı. Proje dosyasında, deniz çayırlarının fiziksel tahribata karşı korunmasının temel hedeflerden biri olduğu belirtilirken, kontrollü bağlama sistemiyle teknelerin gelişigüzel demir atmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Kültür varlıkları ve arkeolojik sit alanlarına ilişkin kurum görüşleri doğrultusunda Hamam Koyu ve Domuz Adası planlama bölgeleri proje kapsamından çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Göcek-Dalaman'da Mapa ve Şamandıra Projesine ÇED Onayı - Son Dakika

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