Gökçeada'da 19 Eylül ve Kurtuluş Günü için komite toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçeada'da 19 Eylül ve Kurtuluş Günü için komite toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada\'da 19 Eylül ve Kurtuluş Günü için komite toplantısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü etkinliklerinin planlanması için komite toplantısı düzenlendi. Toplantıda törenlerin program akışı ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması amacıyla komite toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerin program akışı, kurumlar arası koordinasyon ve yapılacak hazırlıklar ayrıntılı olarak ele alındı. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gaziler Günü'nün taşıdığı milli ve manevi değere dikkat çekerek, Gökçeada'nın kurtuluşunun yıl dönümünün de adanın tarihi hafızası ve ortak birlik duygusu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaymakam Osman Acar, "19 Eylül Gaziler Günü'nü gazilerimize duyduğumuz minnet ve şükrana yakışır şekilde; 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü'nü ise ilçemizin tarihi anlamına uygun, coşkulu ve geniş katılımlı programlarla kutlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gökçeada halkımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı günlerde düzenleyeceğimiz programlara davet ediyorum" dedi.

Toplantı, kurumların görev ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve program hazırlıklarının gözden geçirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüYerel HaberlerEtkinliklerOsman AcarEylülYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umman Denizi’nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı
Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
13:00
Galatasaray’ın kapısını Osimhen için çalacaklar Cevap şimdiden net
Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar! Cevap şimdiden net
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 13:02:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Gökçeada'da 19 Eylül ve Kurtuluş Günü için komite toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement