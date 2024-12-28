Gökçeada'da Deniz Ulaşımı Fırtına Nedeniyle İptal - Son Dakika
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Gökçeada'da Deniz Ulaşımı Fırtına Nedeniyle İptal

Gökçeada\'da Deniz Ulaşımı Fırtına Nedeniyle İptal

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

28.12.2024 11:30
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle 3 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, 26-27 Aralık'ta iptal edildi. Bugün de Gökçeada-Kabatepe hattında feribot seferleri yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada hattında bugün tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 17.00, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00, Geyikli-Bozcaada'da hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından nedeniyle iptal edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökçeada'da Deniz Ulaşımı Fırtına Nedeniyle İptal - Son Dakika

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