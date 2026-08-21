Gökçeada\'da Tarım İş Birliği Ziyareti

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egeser, TKDK Koordinatörü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gökçeada'nın sahip olduğu doğal ve tarımsal değerlerin korunarak üretime kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, organik tarımın güçlendirilmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Kaymakam Acar, nazik ziyaretleri ve Gökçeada tarımının gelişimine yönelik katkılarından dolayı heyete teşekkür etti.