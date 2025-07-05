Gökçedere\'de Hz. Hüseyin\'i anma ve aşure programı düzenlendi

Bayburt'un Gökçedere beldesinde, Hz. Hüseyin'i anma ve aşure programı organize edildi. Kerbela şehitleri ve Hz. Hüseyin, düzenlenen programla anıldı. Anma etkinliğinde birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü aşure ikramı yapıldı.

Köy odasında toplanan Gökçedere sakinleri, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini dualarla yad ettiler. Programda, Gökçedere'nin sevgi, inanç ve dayanışma değerlerine vurgu yapılarak, ortak acıların paylaşılarak hafifletilmesi gerektiği belirtildi. Hz. Hüseyin'in adalet mücadelesinin unutulmaması, Kerbela mesajının yaşatılması gerektiği vurgulandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür edilerek, birliğin daim olması temenni edildi. Duaların edilmesinin ardından Gökçedere Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. - BAYBURT