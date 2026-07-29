Gökhan Şenyürek, Giresun İl Başkanlığı Anahtarını Göndergdi

(GİRESUN) – CHP Genel Merkezi tarafından Giresun İl Başkanlığı görevinden alınan Gökhan Şenyürek, aradan geçen sürede kente yeni bir il başkanı atanmaması nedeniyle il başkanlığı binasının anahtarını bugün CHP Genel Merkezi'ne kargoyla gönderdiklerini açıkladı.

CHP Genel Merkezi tarafından 11 Temmuz'da İl Başkanlığı görevinden alınan ve YENİ Parti'ye geçen Şenyürek, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Giresun'da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, YENİ Parti çatısı altında mücadelemize başlıyoruz. Yol arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla beklediği YENİ Parti artık Giresun'da. Yeni bir başlangıç için hep birlikte yola çıkıyoruz.

Butlan yönetimi tarafından görevden alınmamızın üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. 'Her ilde altı yedi il başkanı adayımız hazır' diyenler, aradan geçen bunca zamana rağmen Giresun'da hâlâ bir atama gerçekleştiremedi. Biz, il başkanlığı binasının anahtarını atanacak kişiye bizzat teslim etmek isterdik. Ancak ne yazık ki anahtarı teslim edebileceğimiz resmî bir muhatap hâlâ ortada yok. Bu nedenle anahtarı bugün genel merkeze teslim edilmek üzere kargoyla gönderiyoruz. Biz bu göreve geldiğimizde il binasını nasıl teslim aldıysak, aynı şekilde bıraktığımızın da bilinmesini isteriz. Bugün bir anahtarı teslim ediyoruz. Ancak halkımız için verdiğimiz mücadeleye, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, YENİ Parti çatısı altında çok daha büyük bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz."