Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış Taşköprü ilçesinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün gün boyunca etkisini artıran sağanak, Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta su seviyesini yükseltti. Yetkiler belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşları uyardı. Bu sabah itibariyle Gökırmak'ta su seviyesi yükselince 2. taş köprü mevkiinde taşkın oluşmaya başladı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gökırmak taştı, tarihi taşköprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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