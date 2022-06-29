Gökırmak taştı, tarihi taşköprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Gökırmak taştı, tarihi taşköprü ulaşıma kapatıldı

29.06.2022 00:57
Gökırmak taştı, tarihi taşköprü ulaşıma kapatıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde su seviyesinin yükseldiği Gökırmak üzerinde bulunan taş köprü kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde su seviyesinin yükseldiği Gökırmak üzerinde bulunan taş köprü kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış Taşköprü ilçesinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün gün boyunca etkisini artıran sağanak, Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta su seviyesini yükseltti. Yetkiler belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşları uyardı. Bu sabah itibariyle Gökırmak'ta su seviyesi yükselince 2. taş köprü mevkiinde taşkın oluşmaya başladı.

Taşköprü'de Gökırmak'ın farklı noktalarında yaşanabilecek ihtimal taşkınlar sebebiyle vatandaşların ırmak kenarındaki alanlardan uzak durması, tarihi Taşköprü'yü ve yaya yolu köprüsünü kullanmamaları isteniyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gökırmak taştı, tarihi taşköprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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