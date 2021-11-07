Üye Girişi
Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği - Son Dakika

Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği

07.11.2021 19:30

Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği -Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi işbirliğinde 'Denizden Karaya Ormanlarımıza Kıyılarımıza Sahip Çıkıyoruz' teması ile kıyı temizliği yapıldı Gökova Körfezi'nde Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında yer alan Turnalı...

Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi işbirliğinde 'Denizden Karaya Ormanlarımıza Kıyılarımıza Sahip Çıkıyoruz' teması ile kıyı temizliği yapıldı

MUĞLA - Gökova Körfezi'nde Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında yer alan Turnalı ve Akbük'te kıyı temizliği, Akbük koyunda ise deniz dibi temizliği yapıldı. Etkinliğin ilk bölümünde 6 gruptan oluşan temizlik ekipleri yol güzergahlarında ve kıyılarda doğaya zarar verecek maddeleri tek tek topladı.

Etkinliğe görevli personelin yanında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Kıyı temizliğine yönelik açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çevremizi, sahillerimizi korumak ve temiz tutmak adına her yıl kıyı temizliği yapıyoruz. Özellikle yaz sezonunun bitiminde kıyı bölgelerimizde sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına her geçen gün katılımın arttığını gözlemliyoruz. Pandemiyle birlikte her yaştan insanımızda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama bilinci giderek zorunluluk halini alıyor. Bugün Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı mevkiinde gönüllülerle beraber kıyı temizliği yaptık" dedi.

Etkinliğin ikinci bölümünde Akbük'te bir panel-forum gerçekleştirildi. "İklim Krizi-Ne Yapmalı" başlığı taşıyan panelde konuşan Prof. Dr. Ali Osman Karababa, iklim adaleti için mücadele zamanı olduğunu vurguladı. Sera gazı etkisi nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklığının 1,2 derecenin üzerinde arttığını belirten Karababa sıcaklık artışının sonuçlarını da artan seller, fırtınalar, aşırı sıcak hava olayları, su sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, artan orman yangınları ile yaşandığını belirtti.

Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği
Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği
Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği
Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği

Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Gökova, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu 19:19 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık 19:04 Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı 18:27 Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor 18:18 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti 18:14 Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu 17:47 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Son Dakika Haberleri
19:25 Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi!
18:17 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor
18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
18:13 Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti
18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
18:01 A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi         
19:25
Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı tutuklandı Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı tutuklandı         
19:19
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış         
18:21
Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler         
18:15
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı         
17:36
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü         
15:02
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı         
14:11
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 19:36:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gökova Körfezi'nde kıyı temizliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement