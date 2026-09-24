Gökova susamı Yalabuk Ovası'nda kurumaya bırakıldı, gümüller ovayı sardı - Son Dakika
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Gökova susamı Yalabuk Ovası'nda kurumaya bırakıldı, gümüller ovayı sardı

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Gökova susamı Yalabuk Ovası\'nda kurumaya bırakıldı, gümüller ovayı sardı
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova'da susam hasadı başladı; Yalabuk Ovası'nda hasat edilen bitkiler demetler halinde dikilerek gümül adı verilen kümelere dönüştürüldü. Ovaya yayılan yüzlerce gümül, Gökova'nın geleneksel susam üretimini yansıtıyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova'da susam hasadı başladı. Yalabuk Ovası'nda hasat edilen bitkiler, kurutulmak üzere demetler halinde dikilerek "gümül" adı verilen kümelere dönüştürüldü. Ovaya yayılan yüzlerce gümül, Gökova'nın geleneksel susam üretiminden görüntüler oluşturdu.

Gökova'da yaz boyunca yetiştirilen susam bitkileri hasat edilerek Yalabuk Ovası'ndaki tarlalarda kurutulmaya bırakıldı. Düzenli aralıklarla sıralanan gümüller, uzaktan bakıldığında çadırları andıran görüntüsüyle dikkati çekiyor.

ALTIN SARISI RENGİ VE AROMASIYLA BİLİNİYOR

Bölgenin tarımsal ürünlerinden Gökova susamı, altın sarısı rengi ve yoğun aromasıyla biliniyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yayımladığı teknik bilgilere göre ürünün yağ oranı yüzde 41,4 ile 44,2 arasında değişiyor; doymamış yağ asidi oranı ise yüzde 80'in üzerine çıkıyor.

Gökova susamının geçmişte Japonya'ya da gönderildiği, burada suşi ve çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere talep gördüğü belirtiliyor. Ula Belediyesi, atalık tohumlarla yetiştirilen ürünü, uluslararası Slow Food hareketinin "Nuh'un Ambarı" envanterinde yer alan yerel ürünler arasında tanıtıyor.

KURUYAN GÜMÜLLER SİLKELENEREK SUSAM AYRILIYOR

Hasat edilen susam bitkileri demetler halinde dikilerek güneş altında kurutuluyor. Kapsüller kuruduktan sonra bitkiler silkeleniyor ve susam taneleri ayrılıyor. Yalabuk Ovası'ndaki gümüller, ürünün tarladan sofraya uzanan geleneksel üretim sürecinin bir aşamasını oluşturuyor.

Kaynak: ANKA
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