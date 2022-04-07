Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu - Son Dakika
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Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

07.04.2022 10:28

Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Suriye kaynaklı 'toz taşınımı' uyarısının ardından Erzincan'da gökyüzünde toz sonucu oluşan, çamur yağışı etkili oldu.

Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

ERZİNCAN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Suriye kaynaklı 'toz taşınımı' uyarısının ardından Erzincan'da gökyüzünde toz sonucu oluşan, çamur yağışı etkili oldu. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti.

Erzincan'da kısa süreli görülen yağmur çamur şeklinde etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda ve petrol ofislerinde araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler gün içerisinde tekrardan yağış olabileceğini ama buna rağmen de çamurla kapanan araçlarını yıkamaya getirdiğini aktardı.

Aracını yıkamak için sıra bekleyen vatandaşlardan Ahmet Ersoy, "Suriye'den gelen çöl fırtınasının etkisiyle arabaların çamurla bulandığını gördük. Arabamızı yıkatmaya geldik. Ufak bir kuyruk var ama temizlik imandandır dedik bekliyoruz" dedi.

Cemal Ekinci isimli sürücü ise doğal bir yağış olduğuna dikkat çekerek, "Allah'tan gelen bir şey bu. Tarım açısından faydalı diyenler de oluyor. Meteoroloji uyardı ama çok bir önlemde alınamaz buna. Birden oldu birkaç dakikada baktım arabam hep çamur olmuş. Bazı vatandaşlar arabalarının üzerlerini örtü ile örterek korudu ama bu bir seferlik bir şey değil ki. Her an yine yağabilir. Ben de geldim arabamı temizletmeye bekliyorum" diye konuştu.

Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu
Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu
Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Erzincan, Suriye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gökten çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu - Son Dakika


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