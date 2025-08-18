Göktepe Şenliği İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde 27 Eylül 2025 Cumartesi günü düzenlenecek 11. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Organizasyon Komitesi Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek şenliğe davet etti.

Ziyarete, Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar, Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin ile dernek üyeleri Arif İlman, Muhammer Cihan ve Ahmet Ceylan katıldı. Heyet, Vali Akbıyık'a şenlik programı hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan şenlikte, halk oyunu gösterileri, yöresel müzik dinletileri, el sanatları sergileri ve geleneksel lezzetlerin sunumları yer alacak. Etkinliğin, Göktepe'nin kültürel mirasının yaşatılması ve birlik-beraberlik ruhunun pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Akbıyık, emeği geçenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği'nin hazırlıklarının hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtilerek tüm bölge halkı şenliklere davet edildi. - MUĞLA