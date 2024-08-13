Gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurunu izledi

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Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen 'Perseid meteor yağmuru'nu izlemek için Tarihi Kayaşehir'de bir araya geldi.

Nevşehir'de Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kayaşehir'de düzenlenen gözlem etkinliğine katıldı. Etkinlik için akşam saatlerinde Kayaşehir'e aileleri ile birlikte gelen vatandaşlar burada halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi şeklinde tanımlanan Perseid meteor yağmurunu izledi. Bu arada etkinlik boyunca Nevşehir Kalesi'nin ışıkları kapalı tutuldu. - NEVŞEHİR