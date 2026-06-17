Gökyüzünde Romantik Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Gökyüzünde Romantik Evlilik Teklifi

Gökyüzünde Romantik Evlilik Teklifi
17.06.2026 10:17
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Ankara'da yaşayan Can, planörle 800 metre yükseklikte sevgilisi Sıla'ya evlenme teklifi etti.

Ankara'da yaşayan Can Çiftçi, Türk Hava Kurumu'nun (THK) Eskişehir'deki İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne uçma bahanesiyle getirdiği 2 yıllık sevgilisi Sıla Akkaya'ya, gökyüzünde yerden yaklaşık 800 metre yükseklikte planörün telsizi vasıtasıyla sıra dışı sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Ankara'da yaşayan ve 2 yıldır birlikte olan 32 yaşındaki Can Çiftçi ile 25 yaşındaki Sıla Akkaya çifti, arkadaş gruplarıyla birlikte planör uçuşu yapmak amacıyla Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne geldi. Sadece uçuş deneyimi yaşayacaklarını düşünen Sıla Akkaya, erkek arkadaşının hazırladığı gizli planından habersiz uçuş için son hazırlıklarını yaptı.

800 metre yükseklikte telsizle gelen teklif

Çift, 4 kişilik arkadaş grubuyla birlikte tesise geldikten sonra hazırlıklarını tamamlayan çift, 2 farklı planörle gökyüzüne yükseldi. Havada süzülen iki planör, pilotların manevrasıyla yaklaşık 800 metre yükseklikte yan yana geldi. Bu sırada telsiz sistemini devreye sokan Can Çiftçi, yanındaki planörde uçan 2 yıllık sevgilisi Sıla Akkaya'ya evlilik teklifinde bulundu. Telsizden yükselen teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Akkaya, "Evet" yanıtını verdi. Gökyüzündeki o anlarda her iki genç de gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 25 dakika süren heyecan dolu uçuşun ardından planörler piste sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Planörden inen Sıla Akkaya'ya koşarak sarılan Can Çiftçi, cebinden çıkardığı yüzüğü sevgilisinin parmağına taktı.

Sürpriz bununla da sınırlı kalmadı. Uçuşa sadece 4 kişilik arkadaş grubuyla geldiklerini sanan Akkaya, pist kenarında kendilerini bekleyen kalabalık arkadaş grubunu görünce ikinci bir şok daha yaşadı. Can Çiftçi'nin organizasyondan tüm yakın arkadaşlarına haber verdiği ve arkadaşlarının da çifte destek olmak için Ankara'dan Eskişehir'e geldiği öğrenildi. Genç çift, tebrikleri kabul ederek bu mutlu günü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

"Telsiz vasıtasıyla iletişim kurmaya başladım ve ben orada evlilik teklifini gerçekleştirdim"

Konuyla alakalı konuşan Can Çiftçi, "Öncelikle daha önce yapılmamış, sıradışı bir evlilik teklifi planlıyordum. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda Türk Hava Kurumu'nun Planör Uçuş Okulu'nu buldum ve oradan Göksel Bey ile iletişime geçtik. Karşılıklı yazışmalarımızın ardından evlilik teklifini planladık. Daha sonra arkadaş gezisi adı altında Eskişehir'e doğru yolculuğumuz başladı ve ardından uçuşumuz gerçekleşti. Önce Sıla havalandı; daha sonra ben yüzüğü arkadaşlarımdan teslim alıp peşinden uçtum. Gökyüzünde Sıla'nın uçağıyla yan yana geldik. Yan yana geldiğimiz esnada telsiz vasıtasıyla iletişim kurmaya başladık ve evlilik teklifini orada gerçekleştirdim. Bu sürecin başından sonuna kadar desteklerini bizden esirgemeyen Ozan ve Gönel Savaş'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca Türk Hava Kurumu Planör Uçuş Eğitim Okulu Müdürü Murat Hozan'a, Planör Uçuş Öğretmenleri Oğuzhan Tunca, Aydın Ayhan, Barış Veren, Ali İhsan Kıran, Tarık Öztürk ve Oğuzhan Kaplan'a verdikleri destek ve moral için çok teşekkür ederiz; sizler çok özel insanlarsınız" ifadelerini kullandı.

"Can'dan zaten normal bir şey beklemiyordum"

Havadaki sürpriz hakkında konuşan Sıla şu ifadelere yer verdi:

"Ben zaten Can'dan normal bir şey beklemiyordum; daha önce yapılmamış bir şey yaparak beni çok mutlu etti. İkimiz de çok duygusal insanlar olduğumuz için bizim adımıza çok duygusal bir andı. Hem farklı bir deneyim kazandık hem de en unutulmaz anımızı yaşamış olduk. Ayrıca biz oraya dört kişi olarak gitmiştik ama yere indiğimizde bütün sevdiklerimiz oradaydı; bu da benim için ayrı bir sürpriz oldu. Can zaten arkadaşımızla ve Göksel Bey'le her şeyi önceden planlamış, ben ise sadece normal bir geziye gittiğimizi zannetmiştim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökyüzünde Romantik Evlilik Teklifi - Son Dakika

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