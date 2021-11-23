'Gökyüzüne En Yakın Öğrenciler Doğayı Tanıyor ' projesi kapanış şenliği düzenlendi - Son Dakika

'Gökyüzüne En Yakın Öğrenciler Doğayı Tanıyor ' projesi kapanış şenliği düzenlendi

ERZURUM - Erzurum'da 'Gökyüzüne En Yakın Öğrenciler Doğayı Tanıyor ' projesi kapanış şenliği düzenlendi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamında desteklenen, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gökyüzüne En Yakın Öğrenciler Doğayı Tanıyor ' projesinin kapanış şenliği Erzurum Lisesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlendi. Proje kapsamında Erzurum ili ve ilçelerinden doğayı tanımaya yönelik 9 farklı uygulamalı doğa eğitimi tanıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde öğrenciler, yaban hayatını tanıma, Erzurum yöresinde bulunan kuş türlerini gözlemleme, geleneksel atlı okçuluk sporları yapma ve Erzurum tarihi, turistik, turizm, bitki ve yaban hayvan türlerini tanıma gibi birçok etkinlikte yer aldı.

Programa Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yaban Hayatı Gözlem Rehberi Bülent Erkan, Eğitmen Kadir Yaşar, Proje görsel ve sanatsal faaliyetlerini yürüten Yeliz Özge, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Sevindi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faris Karahan, Erzurum Anadolu Lisesi, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi, Yakutiye İmam Hatip Proje Lisesi öğrencileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Öğrencilerimizi projelerini çok güzel anlattılar. Yapılan projeleri hakkında bir şey söylemeyeyim ama İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Atatürk Üniversitesinin destekleri bizleri memnun etti. Bundan sonraki yıllarda da hocalarımızın belirttiği gibi projeleri daha etkin ve daha nitelikli öğrencilerin katılımı olduğu daha geniş bir tören ile düzenlenen programlar şeklinde çalışmalara başladık. Benim de Coğrafya mezunu olmam bu projenin nasıl meydana geldiği konusunda fikir sahibi olmam ve aktarmam çok kolay oldu, bu projelerin devamlılığı bizleri ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Dereceye girenlere plaket verilmesinin ardından fotoğraf ve kara kalem resim sergisinin açılışı yapıldı. Öğretmen ve öğrenciler sergiyi gezdiler.