Gölalan Şelalesi\'ne Akın

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesi, doğa tutkunlarının akımına uğruyor. Doğaseverler eşsiz manzaranın tadını çıkartırken, adrenalin tutkunları ise yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şelaleden kayarak, heyecan dolu anlar yaşıyor.

Canik ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Gölalan Şelalesi, ziyaretçilerine görsel şölenin yanı sıra doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok imkan sunuyor. Doğa tutkunları özellikle hafta sonu şelaleye büyük ilgi gösteriyor. Şelalenin yakınında uzun araba kuyrukları oluşuyor. Bazı vatandaşlar şelale yanındaki ormanın içerisinde piknik yapmayı tercih ederken, kimi yürüyüş yapıyor kimi de şelalenin altındaki göle girerek buz gibi suda serinliyor.

Gölalan Şelalesi'nin tepesine çıkan bazı vatandaşlar ise şelaleden kaymak için metrelerce tırmanıp, kayalıkların tepesinden kayarak suya atlıyor. Bu tehlikeli atlayışlar ise alandakileri korkutuyor.

Hafta sonu ve özellikle pazar günleri vatandaşların yoğun ilgisine uğrayan ve şelaleye ilk kez gelenler, Samsun'daki bu doğal güzelliği daha önce görmedikleri için pişman olduklarını dile getirirken, şelalenin tepesinden atlanılmasının ise tehlike oluşturduğunu ifade ettiler. - SAMSUN