Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Özel Öğrencilere Annelere Anlamlı 8 Mart Kutlaması - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Özel Öğrencilere Annelere Anlamlı 8 Mart Kutlaması

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, özel öğrencilerle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak annelere özel hediyeler hazırladı. Öğrenciler, annelerinin portrelerini boyayarak duygu dolu anlar yaşattılar.

08.03.2025 15:42
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı özel öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerle annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nde (UYUM) eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Odabaşı, annelerin portrelerinin olduğu resimleri öğrencilerle birlikte boyadı. O resimler daha sonra çerçevelere konularak annelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Çocuklarının kendi elleriyle hazırladığı bu özel hediyeleri alan anneler, duygu dolu anlar yaşadı. O anlarda anneler gözyaşlarına hakim olamadı. Odabaşı, duygusal anları sosyal medya hesabından 'EngelleriAşanKadınlar' etiketiyle yayınlandı. Paylaşımında, kadınların toplumdaki gücüne ve fedakarlıklarına vurgu yaptı.

"Annelerimiz tüm topluma ışık oluyor"

Kadınların hayatın her alanında büyük bir özveriyle varlık gösterdiğini belirten Odabaşı, "Kadınlar, sevginin, emeğin ve fedakarlığın en güçlü temsilcileridir. Aileden iş hayatına, sanattan bilime kadar her alanda emek veren kadınlarımız, toplumumuzun temel direğidir. Onların azmi, çalışkanlığı ve mücadele ruhu hepimize ilham kaynağı oluyor. Özellikle anneler, şartsız sevgileri ve sonsuz fedakarlıklarıyla sadece evlatlarına değil, tüm topluma ışık oluyor. Özel öğrencilerimizin annelerine duydukları sevgiyi resimlere yansıttıklarına şahit olduk. Çocuklarımızın mutluluğu, annelerinin gözyaşlarıyla birleşerek tarifsiz bir anıya dönüştü. Bu, kadınların hayatımızdaki yerini ve değerini bir kez daha hatırlatan anlamlı bir tablo oldu. Kadınların eşit, adil ve güven içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Özel Öğrencilere Annelere Anlamlı 8 Mart Kutlaması - Son Dakika

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