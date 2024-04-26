Gölbaşı Belediyesi 23 Nisan Temalı Resim Yarışması Düzenledi

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Temalı Resim Yarışması düzenlendi.

Çocuklara yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ödül verildi.

Yarışmaya katılan çocuklara teşekkür eden Başkan Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla çocuklarımızın doya doya eğlenmeleri için çocuk şenliği düzenledik. Çocuklarımızın sosyal kültürel ve sanatsal gelişimlerini belediye olarak destekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımız için resim yarışması düzenledik. Bu yarışmadaki asıl amacımız çocuklarımızı sanata yöneltmektir. Yarışmalarımıza her yıl katılımın artması bizleri mutlu ediyor. Resim öğretmenlerince yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Önümüzdeki günlerde çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecektir. Resim yarışmasında bizlere destek olan hemşerimiz ressam Ekrem Yalçındağ'a katkılarından dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN