Gölbaşı Belediyesi 23 Nisan Temalı Resim Yarışması Düzenledi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi 23 Nisan Temalı Resim Yarışması Düzenledi

Gölbaşı Belediyesi 23 Nisan Temalı Resim Yarışması Düzenledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik resim yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

26.04.2024 14:44  Güncelleme: 14:48
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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Temalı Resim Yarışması düzenlendi.

Çocuklara yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ödül verildi.

Yarışmaya katılan çocuklara teşekkür eden Başkan Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla çocuklarımızın doya doya eğlenmeleri için çocuk şenliği düzenledik. Çocuklarımızın sosyal kültürel ve sanatsal gelişimlerini belediye olarak destekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımız için resim yarışması düzenledik. Bu yarışmadaki asıl amacımız çocuklarımızı sanata yöneltmektir. Yarışmalarımıza her yıl katılımın artması bizleri mutlu ediyor. Resim öğretmenlerince yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Önümüzdeki günlerde çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecektir. Resim yarışmasında bizlere destek olan hemşerimiz ressam Ekrem Yalçındağ'a katkılarından dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi 23 Nisan Temalı Resim Yarışması Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi 23 Nisan Temalı Resim Yarışması Düzenledi - Son Dakika
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