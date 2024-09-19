Gölbaşı Belediyesi Gölbaşı Gölünü Cazibe Merkezi Haline Getiriyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Gölbaşı Gölünün bölgenin cazibe haline getirilmesi için çalışmalara başladı.

Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan Gölbaşı Gölünün bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalara başlayan Gölbaşı Belediye Başkanlığı, doğa parkı çevre düzenleme ve ağaçlandırma gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Yıldırım, Gölbaşı ilçesinin daha yaşanabilir bir ilçe olması için elinden gelen bütün çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN