Gölbaşı Belediyesi, SMA hastası Miray bebek için yardım kampanyası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölbaşı Belediyesi, SMA hastası Miray bebek için yardım kampanyası düzenledi

Gölbaşı Belediyesi, SMA hastası Miray bebek için yardım kampanyası düzenledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, SMA Tip 1 hastası 3 aylık Miray bebeğin tedavisi için belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Belediyenin desteğiyle Miray bebeğin tedavisinde kullanılacak ilacı almak ve gerekli parayı toplamak amacıyla yardım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 45 bin lira toplandı.

18.07.2024 20:07  Güncelleme: 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, SMA Tip 1 hastası 3 aylık Miray bebeğin tedavisi için belediye olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, hayırseverlere de çağrıda bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, sadece yurt dışında bulunan 'zolgensma' isimli gen ilacını 6 aylık olana kadar alması gereken SMA Tip 1 hastası 3 aylık Miray bebek için Başkan Yakup Odabaşı öncülüğünde harekete geçti. Belediyenin desteğiyle Miray bebeğin tedavisinde kullanılacak ilacı almak ve gerekli parayı toplamak amacıyla Yakup Odabaşı, gönülllüler ile birlikte yardım etkinliği düzenledi. Etkinlikte Miray bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere 45 bin lira toplandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, toplanan paranın tedavide kullanılmak üzere valilik onaylı Miray bebek için açılan resmi hesaba aktarılacağını açıkladı. Bunun bir başlangıç olduğunun altını çizen Başkan Odabaşı, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, hayırseverleri Miray bebek için harekete geçmeye davet etti.

"Miray bebeğimize sahip çıkalım"

Başkan Odabaşı, "SMA hastası Miray bebeğe nasıl yardımcı oluruz diye bir konuşmamız olmuştu geçmişte. Bunun üzerine Yakup Odabaşı gönüllüsü hanımefendiler, belediyemizle işbirliği yaparak bir yardım kampanyası düzenlediler. Bu yardım kampanyası neticesinde de 45 bin lira para toplandı. Biz de Miray bebeğimize sahip çıkalım. Şu anda 3 aylık olan Miray bebeğin sağlığına kavuşması için inşallah 45 bin lirayı resmi hesabına havale edeceğiz. İnşallah diğer hayırseverleri de bu vesileyle teşvik etmiş olalım. Miray bebeğimize Allah'tan sağlık diliyoruz. Yardımcı olan hanımefendilere ve Miray bebeğin akrabalarına ben burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah'ım iyilikler versin, şifalar versin diyorum" diye konuştu.

"Her türlü katkıyı sağlayacağız"

Başkan Odabaşı, "İnşallah bu yapılan yardım kampanyası bir başlangıç olur. Budan sonra da yine yardım kampanyası ve diğer etkinliklerle Miray bebeğimize yine sahip çıkma, yardımcı olma adına her türlü katkıyı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Miray bebeğin ailesi, desteklerinden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'na, annelere ve Gölbaşılılara teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Yakup Odabaşı, Bebek, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi, SMA hastası Miray bebek için yardım kampanyası düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 21:17:14. #1.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi, SMA hastası Miray bebek için yardım kampanyası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement