Gölbaşı Belediyesi, SMA hastası Miray bebek için yardım kampanyası düzenledi

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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, SMA Tip 1 hastası 3 aylık Miray bebeğin tedavisi için belediye olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, hayırseverlere de çağrıda bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, sadece yurt dışında bulunan 'zolgensma' isimli gen ilacını 6 aylık olana kadar alması gereken SMA Tip 1 hastası 3 aylık Miray bebek için Başkan Yakup Odabaşı öncülüğünde harekete geçti. Belediyenin desteğiyle Miray bebeğin tedavisinde kullanılacak ilacı almak ve gerekli parayı toplamak amacıyla Yakup Odabaşı, gönülllüler ile birlikte yardım etkinliği düzenledi. Etkinlikte Miray bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere 45 bin lira toplandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, toplanan paranın tedavide kullanılmak üzere valilik onaylı Miray bebek için açılan resmi hesaba aktarılacağını açıkladı. Bunun bir başlangıç olduğunun altını çizen Başkan Odabaşı, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, hayırseverleri Miray bebek için harekete geçmeye davet etti.

"Miray bebeğimize sahip çıkalım"

Başkan Odabaşı, "SMA hastası Miray bebeğe nasıl yardımcı oluruz diye bir konuşmamız olmuştu geçmişte. Bunun üzerine Yakup Odabaşı gönüllüsü hanımefendiler, belediyemizle işbirliği yaparak bir yardım kampanyası düzenlediler. Bu yardım kampanyası neticesinde de 45 bin lira para toplandı. Biz de Miray bebeğimize sahip çıkalım. Şu anda 3 aylık olan Miray bebeğin sağlığına kavuşması için inşallah 45 bin lirayı resmi hesabına havale edeceğiz. İnşallah diğer hayırseverleri de bu vesileyle teşvik etmiş olalım. Miray bebeğimize Allah'tan sağlık diliyoruz. Yardımcı olan hanımefendilere ve Miray bebeğin akrabalarına ben burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah'ım iyilikler versin, şifalar versin diyorum" diye konuştu.

"Her türlü katkıyı sağlayacağız"

Başkan Odabaşı, "İnşallah bu yapılan yardım kampanyası bir başlangıç olur. Budan sonra da yine yardım kampanyası ve diğer etkinliklerle Miray bebeğimize yine sahip çıkma, yardımcı olma adına her türlü katkıyı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Miray bebeğin ailesi, desteklerinden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'na, annelere ve Gölbaşılılara teşekkür etti. - ANKARA