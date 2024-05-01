Gölbaşı Belediyesi Sokak Hayvanlarını Rehabilite Edip Yerlerine Bırakacak

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Gölbaşı Belediyesi toplanan sokak hayvanlarının rehabilite edildikten sonra yasa gereği alındıkları yerlere tekrar bırakılacağını duyurdu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir çocuğa sahipsiz sokak köpeklerinin saldırması sonrası olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, köpekleri toplamaya başladı. Köpeklerin toplandığını gören bir grup vatandaş belediye ekiplerine karşı çıktı. Vatandaşların zorluk çıkartmasının ardından ekipler yakaladıkları köpekleri barınaklara götürdü. Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Gölbaşı Belediyesi, hayvanların rehabilite sürecinin ardından alındıkları yere bırakılacağını ve tartışmalarla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün ve bugün okul, üniversiteler kampüsü ve hastane çevresinde çok sayıda sokak hayvanının bulunduğu ihbarı çağrı merkezimize ulaşmıştır. Bir çocuğumuzun panikleyerek kaçarken yaralanması üzerine ekiplerimiz tarafından bölgede çalışma gerçekleştirilmiştir. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak tetkik ve kontrollerin ardından, gerçekleşecek rehabilitasyon süreciyle yasa gereği hayvanlarımız alındıkları yerlere bırakılacaktır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği sokak köpekleri beslenmesi, tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılmasının ardından tekrar alınan yere bırakılması zorunludur. Belediyemiz can dostlarımızı sahiplendirme, bakım ve rehabilitasyon konularında da sürekli olarak çalışmalar yürütmeye devam edecektir. Bizler, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, herkesin huzur ve güven içinde olduğu daha yaşanabilir bir Gölbaşı için çaba sarf ediyoruz. Geçmişte yaşanan olumsuzluklarla ilgili olarak ve gelecekte benzer durumların tekrarlanmaması için her türlü önlemi almaya kararlıyız. Bugün yaşanan ve kabul edilmesi mümkün olmayan tartışmalarla ilgili sorumlular hakkında incelemeler ivedilikle başlatılmıştır. Kıymetli hayvanseverlerimizin hassasiyetini anlıyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." - ANKARA