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Gölbaşı'daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Gölbaşı'daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

04.02.2022 11:03
Gölbaşı'daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gölbaşı ilçesinin dağlarına yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gölbaşı ilçesinin dağlarına yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Yaklaşık 12 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve devamında başlayan yağmurlardan dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Meydan Devlet Avlağı içerisinde yer alan dağlık alanlara bırakılan yem bırakma çalışmalarına Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, kaymakamlık, jandarma personelleri, STK temsilcileri, avcılar ve çok sayıda kişi katıldı. Çalışmalar kapsamında karlı dağlara yem bırakılarak yabani hayvanların aç kalmaması önlendi. Çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Gölbaşı'daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Gölbaşı'daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı'daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika


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