Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gölbaşı Devlet Hastanesi\'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde, yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve acil hastaların tahliyesi konularında tatbikat yapıldı. Eğitim öncesi sağlık ekipleri ve itfaiye personeli bir araya geldi.

01.11.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amirliği tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri İdris Çatlakcan ve Kalite Direktörü Esme Özdemir'in koordinatörlüğünde hastanede yapılan tatbikatına sağlık ekiplerinin yanı sıra Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri katıldı. Yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve yangına ilk müdahale konularında uygulamalı tatbikat yapıldı. Ayrıca acil hastaların da ambulanslarla sevki de tatbikatla gerçekleştirildi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Engin Çatal, yaptığı konuşmada, hastane bahçesindeki tatbikat öncesinde personele yangın ve yangına ilk müdahale konularında eğitim verildiğini belirtti.

Yangın söndürme sistemi ve tüplerinin iyi kullanılması gerektiğini belirten Çatal, "Yangın tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Meydana gelebilecek bir afet durumunda tüm tedbirleri aldık. Hastalarımızı güzel bir şekilde içeriden tahliye ettik. Evrakları kurtardık, gerekli önlemleri aldık. Her türlü tedbirimizi aldık. İnşallah başımıza böyle bir şey gelmez ama biz gelecekmiş gibi hastane personeli olarak hazırlıklıyız. Bu tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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