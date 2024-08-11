Gölbaşı Gölü\'nde Temizlik Çalışmaları Yapılıyor

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Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarafından Gölbaşı Gölü'nde temizlik çalışmaları yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Gölünde temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda göl yüzeyinde biriken çöpler ve bazı atıklar temizlenmeye başladı.

Belediye yetkilileri, Gölbaşı'nın Turizm cenneti olması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN