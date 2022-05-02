Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni - Son Dakika
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Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni

02.05.2022 15:33
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Gölbaşı Belediye konferans salonunda yapılan bayramlaşma törenine AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Fatih Toprak, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, Partililer, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşma töreninde milletvekilleri ve ilçe protokolü vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Milletvekilleri ve beraberindeki ilçe protokolü daha sonra ilçe Jandarma Komutanlığına geçti.

Heyet burada bulunan askerlerinde bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni

YORUMLAR
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Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar

Ramazan Bayramı, Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni - Son Dakika


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