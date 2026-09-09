Gölbaşı Kaymakamı Algın deprem konutlarının taş duvar çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Gölbaşı Kaymakamı Algın deprem konutlarının taş duvar çalışmalarını inceledi

Gölbaşı Kaymakamı Algın deprem konutlarının taş duvar çalışmalarını inceledi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının çevresinde sürdürülen taş duvar yapım çalışmalarını Kaymakam Kadir Algın yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla konutların çevresindeki güvenlik ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının çevresinde sürdürülen taş duvar yapım çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki heyet ve köy muhtarlarıyla Aktoprak Köyü, Kumlu Mezrası, Meydan Köyü, Hamzalar Köyü, Karabahşili Köyü ve Çayır Mezrası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Algın, sahadaki çalışmaları denetleyerek gerekli değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla deprem konutlarının çevresindeki güvenlik ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Kadir Algın, "Kalıcı deprem konutlarımızın çevresindeki taş duvar çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son noktayı değerlendirdik. Çalışmaların vatandaşlarımızın güvenliği ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Kaymakamı Algın deprem konutlarının taş duvar çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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