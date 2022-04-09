Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi

09.04.2022 17:56

Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından ara tatile çıkan öğrenciler için çocuk şenliği düzenledi.

Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından ara tatile çıkan öğrenciler için çocuk şenliği düzenledi. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte çocuklar, yüz boyama, survivor parkuru, balon dağıtımı, büyük boy zıpzıp, top havuzu benzeri birçok etkinlik ile doyasıya eğlendi. Ayrıca alanda kurulan pamuk şeker standı ise çocuklara şeker tadında bir gün geçirmelerini sağladı. Anne baba ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenerek, fotoğraf çektirdi. Oyun alanlarında ve parkurlarda eğlenen çocukların mutluluğuna ortak olan Şimşek, yaz boyunca çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyleyerek, şenliğe katılan ailelere teşekkür etti.

Gün boyu süren şenlikte çocuklar eğlencenin keyfini yaşarken, aileleri de "Çocuklarımız bu etkinlikle mutlu oldu. Çok güzel bir şenlik oldu" diyerek etkinliği düzenleyen Şimşek'e teşekkür etti.

Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi

YORUMLAR
500
Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi

Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaralı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement