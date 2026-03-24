Gölbaşı\'nda Doğa Bilinci Eğitimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, öğrencilere doğa bilinci kazandırmak amacıyla doğa koruma eğitimi düzenlendi.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında, Ozan Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 25 öğrenci ile Harmanlı İlköğretim Okulu'ndaki 81 öğrenciye yönelik bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere doğanın korunmasının önemi anlatılırken, Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve bu zenginliğin korunması gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca biyokaçakçılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı. Milli parklar ve tabiat parklarının doğal yaşam açısından taşıdığı önem de örneklerle anlatıldı.

Eğitim süresince öğrencilerin aktif katılım sağladığı, soru-cevap bölümleriyle konuların pekiştirildiği belirtildi. Yetkililer, erken yaşta kazanılan çevre bilincinin gelecekte doğaya daha duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Program sonunda öğrencilere doğayı koruma konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunulurken, benzer eğitim faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi. - ADIYAMAN