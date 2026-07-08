Gölbaşı\'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el sanatları ürünleri ve resimlerden oluşan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi üzerindeki program, Kaymakam Kadir Algın'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezen Kaymakam Algın, sergilenen el sanatları ürünlerini ve resimleri tek tek inceledi.

Kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Algın, ardından yine merkez bünyesinde hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

Stantları dolaşırken kursiyerlerle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Kaymakam Kadir Algın, sergilenen eserlerin arkasında büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu belirtti.

Kursiyerlere teşekkür eden Algın, "Bir yıl boyunca el nuru, göz nuru dökerek bu güzel eserleri ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimizi ve onlara rehberlik eden eğiticilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergi, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri becerileri kazanca dönüştürme fırsatı bulduğu belirtildi. - ADIYAMAN