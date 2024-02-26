Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM AFAD Tatbikatına Katıldı

Gölcük Belediyesi'nin desteklediği Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM ekibi, AFAD akreditasyonu alabilmek için AFAD tatbikata katıldı.
Gölcük Belediyesi'nin desteklediği Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM, muhtemel deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında 30 kişilik ekip, AFAD tarafından akreditasyon alabilmek için düzenlenen tatbikata katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de katıldığı tatbikatta GESOTİM üyeleri, İçişleri Bakanlığı AFAD yetkilileri tarafından teorik ve pratik uygulamalardan geçirildi. Muhtemel afetlerde uygulanması istenen, arama kurtarma faaliyetleri; hayatı idame, barınma kriz yönetimi gibi konularda yapılan çalışmalardan sonra 30 kişilik GESOTİM ekibi, akreditesini almış olacak.
Tatbikatta GESOTİM ekibinin ilçe için önemli olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Birçok depremde aktif görev almış, sayısız canlı insanımızı enkazlardan çıkarmış GESOTİM ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ
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