Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yurtta kalan üniversite öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayında toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Sezer, son olarak Kredi Yurtlar Kurumu Gölcük Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin'in eşlik ettiği iftar programında orucunu açan Başkan Sezer, sonrasında da öğrenciler ile çay eşliğinde sohbet etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtlayan Başkan Sezer, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler, son olarak ilçede devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Sezer'e iftar sofralarına konuk oldukları için teşekkür etti. - KOCAELİ